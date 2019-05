Ex-marido tenta esfaquear mulher, foge, mas é detido pela Guarda Municipal

Divulgação/GMD Homem foi encontrado na região do ocorrido com a faca e foi preso em flagrante

Um homem de 36 anos foi preso em flagrante pela Guarda Municipal durante uma tentativa de feminicidio contra a ex-esposa no Bairro Canaã IV, em Dourados. De acordo com a vítima, o autor chegou a ameaçar de morte e já tinha medida protetiva após diversas violências domésticas.



As constantes violências foram as causas da separação, de acordo com a mulher. Mas na quarta-feira (29), o homem ligou várias vezes para vítima a incomodando em seu local de trabalho e mandou diversas mensagens em seu celular via aplicativos sociais, com ameaças de morte, dizendo que a mataria depois iria se suicidar.



Ao chegar em casa após o trabalho, por volta das 18h, a vítima foi surpreendida com o acusado dentro de sua residência e teria pedido para ele deixar o local, mas iniciou uma discussão, momento que o ex-marido passou a dizer que iria mata-lá. Temendo pela sua vida a vítima correu para casa da vizinha e fechou o portão, porém o acusado correu atrás com uma faca nas mãos e começou a desferir estocadas com a faca tentando acertá-la. Novamente a vítima correu e entrou dentro da residência fechando a porta. O acusado correu atrás e passou a forçar a porta tentando entrar e pelo vão tentou desferir várias estocadas com a faca na mulher. Uma das estocadas chegou a atingir levemente o braço da mulher. Como não consegui arrombar a porta fugiu do local tomando rumo ignorado.



Uma equipe da Guarda Municipal foi acionada e diante das características abordou o autor ainda nas redondezas. Com ele foi encontrado uma faca com 15cm de lâmina utilizada no crime. Diante da situação foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais.