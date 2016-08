Estado ocupa novas posições no Mapa da Violência 2016

Divulgação/Dourados News Estado sobe posições dentro do Mapa da Violência

Mapa da Violência 2016 na categoria de Homicídios por Armas de Fogo no Brasil, apresenta queda de 8,8% nos assassinatos por arma de fogo.

Mato Grosso do Sul passou da 7ª posição ocupada em 2004 para a 23º em 2014. Em números, o decréscimo significa que de 387 assassinatos por arma de fogo a cada 100 mil habitantes ocorridos no início da década passada, em 2014 – último ano da pesquisa divulgada agora – foram registrados 353. Publicado pela primeira vez em 2005, o levantamento foi coordenado pelo sociólogo Julio Jacobo Waiselfisz, diretor de pesquisa da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso).

Nesta edição, a equipe realizou estudos sobre a evolução dos homicídios por armas e fogo no Brasil entre 1980 e 2014, também analisando a incidência de vários fatores como sexo, cor e idade das vítimas. A fonte básica dos dados é o Subsistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde (SIM/MS), cujos dados são divulgados anualmente desde 1979.

Outro ponto positivo divulgado pelo Mapa da Violência está relacionado a Campo Grande que registrou em 2004, 149 assassinatos por arma de fogo a cada 100 mil habitantes, contra 110 em 2014, o que representa uma queda de 26,2%. Entre as 27 capitais, a cidade era a 18ª em número de assassinatos por arma, com 20,7 homicídios. Ela ficava atrás de Salvador (22,7) e Belém (22,6). Em 2014, Campo Grande caiu para a 24ª posição com 13,1 mortes.

A pesquisa também aponta que o Estado tem o quinto menor índice de mortes por arma de fogo do Brasil, com 13,6 homicídios a cada 100 mil habitantes, ficando atrás somente de Santa Catarina (7,5), São Paulo (8,2), Roraima (9,5) e Tocantins (11,2). O estudo ainda revelou que dois terços das cidades mais violentas do país estão no Nordeste.