Esposa esfaqueia marido após agressão com cabo de vassoura

Mulher de 47 anos foi presa em flagrante após esfaquear o marido, um homem de 45 anos, durante o feriado do Dia do Trabalhador. Crime aconteceu por volta das 15h45, em Aquidauana, e a vítima é suspeita de ter agredido a esposa com um cabo de vassoura.



De acordo com boletim de ocorrência, confusão aconteceu na residência do casal, em um assentamento localizado na rua Felipe Orro, no bairro Vila Pinheiro. Equipe da Polícia Militar que esteve no local, relatou ter encontrado o marido com ferimentos no tórax, causadas por uma faca.



A autora, que também estava na residência, confessou ter cometido o crime e justificou dizendo ter sido uma tentativa de se defender da agressão do marido. Uma testemunha informou que a suspeita teria tentado esfaquear novamente a vítima, mas que conseguiu impedir a ação. Mesmo assim, a mulher acabou atingindo a testemunha com um soco no nariz, que acabou lesionado.



Marido esfaqueado foi socorrido e levado por ume equipe do Corpo de Bombeiros para um Posto de Saúde. Depois de receber atendimento médico, foi encaminhado para 1ª Delegacia de Polícia Civil do município, para que as devidas providências fossem tomadas. Ele também foi autuado em flagrante por ter agredido a esposa. Já a autora das facadas responderá por tentativa de homicídio.