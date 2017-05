Esfaqueada, mulher não resiste aos ferimentos e morre no hospital

Polícia Civil de Aquidauana, município na região oeste de Mato Grosso do Sul, busca identificar o autor de um homicídio no início da madrugada deste sábado (13). Nilva Regina Teodoro, de 45 anos, foi morta a facadas próximo a rodoviária da cidade.



De acordo com boletim de ocorrência, a vítima chegou a ser socorrida por um equipe do Corpo de Bombeiros e levada para o pronto-socorro do município, mas não resistiu e morreu no local. As facadas causaram perfurações na coxa esquerda e na região do abdômen de Nilva.



Suspeito de ter cometido o crime não foi localizado, nem mesmo identificado. Caso foi registrado como homicídio simples na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana.