Escola recebe orientações sobre Leishmaniose e cuidados com a saúde animal

Divulgação/PMTL Iniciativa quer reduzir números de casos no município

Crianças e adolescentes são orientados sobre Leishmaniose e cuidados com a saúde dos animais, em Três Lagoas. Uma equipe do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), setor da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da cidade, esteve na Escola Municipal Professora Marlene Noronha Gonçalves, no bairro Jardim Maristela, para dar as orientações.

A equipe do CZZ, coordenada pelo médico veterinário Everton Ottoni, apresentou aos alunos palestra educativa sobre a doença, e cuidados com a saúde e a qualidade de vida dos animais. A intervenção contou com a presença dos personagens animados Cão e Mosquita, da Promoção em Saúde da SMS, que distribuíram materiais informativos sobre Leishmaniose e Posse Responsável de Cães e Gatos.

Divulgação/PMTL Conscientização foi animada pelos personagens Cão e Mosquita

No material educativo, a mensagem de que “Prevenção é a Melhor Solução” orienta e educa a criançada sobre o que é Leishmaniose e o que é Posse Responsável, ou seja, “o que é ser um bom guardião” de cães e gatos de estimação, evitando que eles fiquem doentes.

Conforme assessoria, o médico veterinário Everton Ottoni comentou que a escola foi escolhida por estar nos bairros de abrangência da ação, onde tem ocorrido elevados índices de cães contaminados com a leish. “As crianças são nossos principais aliados na luta de enfrentamento à Leishmaniose e outras doenças que prejudicam a saúde dos nossos animaizinhos de estimação”, disse.

Outras escolas estão programadas para receber a visita da equipe.