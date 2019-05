Escola municipal foi invadida e ladrões levam R$1300 reais

Tamanho do texto

Divulgação Professora tenta encontrar explicações para o furto sem sinais de arrombamento

Ladrões entraram em escola municipal de Três Lagoas na quinta (2), sem deixar rastros e levaram em torno de R$1.300 reais.



De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela professora K.C.D., uma quantia destinada à formatura dos alunos da turma do 5º ano, localizada na sala dos professores, teria sido furtada entre às 16h do dia 30 de abril e 6h da manhã de quinta.



Segundo a professora, a quantia estava guardada em um armário trancado à chave na sala, e ela era uma das responsáveis pelo dinheiro.



K.C.D. relata que além da chave que ficava sob os seus cuidados, outra cópia se encontrava na sala da direção, que segundo ela, era de livre acesso a outras pessoas e funcionários da escola.



A policia investiga o caso.