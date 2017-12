Esbarrão acaba em pancadaria em “bar da elite” de Campo Grande

Esbarrão teria sido o motivo de uma briga entre clientes de um bar, cuja maioria dos frequentadores é de alto poder aquisitivo. O caso que aconteceu na madrugada desta terça-feira (26), nos altos da Avenida Afonso Pena, Centro de Campo Grande, foi parar na delegacia.

Segundo informações do Boletim de Ocorrência, um dos envolvidos, de 28 anos, que precisou ser detido por policiais devido ao estado de fúria, declarou que consumia bebida quando levou um esbarrão de outro cliente. Este segundo cliente do estabelecimento teria cobrado satisfação e ambos acabaram em luta corporal.

Seguranças interferiram e tentaram acabar com a briga três vezes, mas o agressor, de 28 anos, insistia em bater no rapaz com quem havia se desentendido. Um dos seguranças chegou a levar um soco no rosto enquanto apartava os clientes.

Policiais militares foram chamados e detiveram o rapaz, de 28 anos, que foi levado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Centro.

O outro cliente envolvido na confusão, de 27 anos, juntamente a funcionários do bar, foram por meios próprios até a unidade policial prestar declarações sobre o episódio de lesão corporal.