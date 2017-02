Enteado mata padrasto e abandona corpo em rio

Jovem de 22 anos confessou ter matado e ocultado o corpo do padrasto, na cidade de Itaquiraí, sul de Mato Grosso do Sul. Ele foi preso na tarde de quarta-feira (8) e revelou ter cometido o assassinato por conta das agressões que sua mãe sofria por parte do companheiro.



Segundo boletim de ocorrência, denúncias levaram policiais civis até o Assentamento Santo Antônio, onde o suspeito morava com a mãe e o padrasto. Jovem confessou que, no dia do homicídio, agrediu a pauladas José de Lima Cabaral na cabeça e, após sua morte, colocou o corpo em um saco plástico de adubo. Em seguida o suspeito teria carregado o cadáver no porta-malas de seu veículo até o Rio Guassu, onde foi jogado.



Suspeito pela morte chegou a acompanhar os policias até o ponto do rio onde o corpo teria sido jogado, entre os assentamentos Santa Rosa e Boa Sorte. Caso foi registrado como homicídio simples na Delegacia de Polícia Civil de Itaquiraí.



Jovem também responderá por destruição, subtração ou ocultação de cadáver.