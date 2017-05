Enciumado, homem tenta matar cliente de bar por dançar com mulher

Polícia Civil de Aquidauana busca localizar o suspeito de tentar matar um homem de 33 anos na noite de terça-feira (2). Segundo boletim de ocorrência, o autor teria ficado enciumado depois de a vítima ter dançado com uma mulher, identificada apenas por Josiane, em um bar da cidade.



Crime aconteceu por volta das 23h20, momento em que o suspeito teria retornado ao estabelecimento e esperado a vítima deixar o local. José Luiz Nunes foi atingido por um tiro na cabeça enquanto passava pela ponte Boiadeira.



Equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e socorreu a vítima até um posto de saúde do município. Não há informações do estado de saúde de José, apenas que ele ficou em observação.



Suspeito pela tentativa de homicídio fugiu do local e não foi localizado pela polícia. Caso foi registrado como homicídio simples na forma tentada na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana.