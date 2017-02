Empresário é preso transportando 40 Kg de cocaína em rodovia

Divulgação/PRF Droga estava escondida no interior de automóvel

Empresário de 31 anos foi preso transportando cocaína pela rodovia BR-262 na tarde de terça-feira (21). Segundo assessoria de comunicação da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o flagrante foi realizado durante fiscalização na Unidade Operacional de Água Clara, no leste de Mato Grosso do Sul.



Um adolescente estava em companhia do homem e foi apreendido pelos policiais. Ao todo, 40 tabletes da droga foram encontrados dentro do veículo Hyundai Azera, com placas de São Paulo, conduzido pelo empresário. Suspeito informou que havia pegado o carro em um posto de combustíveis de Campo Grande e que o veículo seria levado para o município de Nova Serrana, interior de Minas Gerais.



Pelo serviço, o condutor receberia cerca de R$ 5 mil. Ele foi preso após policiais demonstrar nervosismo durante abordagem policial, que resultou em buscas pelo carro. Caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Água Clara e o autor responderá por tráfico de drogas.