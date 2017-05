Empresário dono da JBS e Eldorado é alvo de condução coercitiva pela PF

Reprodução/Estadão Polícia Federal aguarda retorno do empresário ao Brasil para leva-lo a depor

A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (12) a Operação Bullish, que tem como principal alvo o empresário Joesley Batista, dono do conglomerado de investimentos J&F, que comanda grandes empresas como os frigoríficos JBS e a empresa de celulose Eldorado. A investigação consiste em apurar supostas irregularidades na concessão de apoio financeiro do BNDES à JBS desde junho de 2007.



Conforme os investigadores, Joesley é alvo de condução coercitiva, já tendo inclusive um mandado expedido, porém ainda não foi cumprido já que o empresário não se encontra no país. O irmão dele, Wesley Batista, foi levado pela Polícia Federal para depor.



Realizadas após a contratação de empresa de consultoria ligada a um parlamentar à época, as operações de desembolso dos recursos públicos tiveram tramitação recorde. Além disso, essas transações foram executadas sem a exigência de garantias e com a dispensa indevida de prêmio contratualmente previsto, gerando um prejuízo de aproximadamente R$ 1,2 bilhão aos cofres públicos.



Segundo a PF, são cumpridos hoje 37 Mandados de Condução Coercitiva. Desses, 30 no Rio de Janeiro, e 7 em São Paulo. Além disso, 20 mandados de busca e apreensão, 14 no Rio de Janeiro e 6 em São Paulo, além de medidas de indisponibilidade de bens de pessoas físicas e jurídicas que participam direta ou indiretamente da composição acionária do grupo empresarial investigado, até o limite do prejuízo gerado ao erário.



Os controladores do grupo estão proibidos, ainda em razão da decisão judicial, de promover qualquer alteração societária na empresa investigada e de se ausentar do país sem autorização judicial prévia. A Polícia Federal monitora 5 dos investigados que se encontram em viagem ao exterior.



A Justiça Federal de Brasília já determinou o afastamento de Joesley Batista do conselho de administração da produtora de celulose Eldorado Brasil, e o bloqueio das ações da empresa em poder da holding de investimentos J&F, do empresário.



O nome da operação adveio da tendência de valorização gerada entre os operadores do mercado financeiro em relação aos papéis da empresa, para a qual os aportes da subsidiária BNDESPar foram imprescindíveis.