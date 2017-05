Empresa de petróleo cai em golpe e perde R$ 12 mil para estelionatário

Proprietária de uma empresa especializada na venda de petróleo e derivados, no município de Jardim, sudoeste de Mato Grosso do Sul, registrou boletim de ocorrência no início da tarde desta sexta-feira (12) após perder pouco mais de R$ 12,9 mil em um golpe.



Segundo boletim de ocorrência, a mulher de 47 anos relatou à polícia ter recebido ligação de um número do estado do Paraná, por volta das 11, de uma pessoa se passando por cliente. Do outro lado da linha, o estelionatário, que se identificou apenas como Paulo, afirmou ter feito um depósito no valor de R$ 43,999 mil na conta da empresa, mas que a quantia era maior que a necessária para a compra de mil litros de petróleo.



Por conta disso, o “cliente” exigiu que a empresa devolvesse R$ 12,9 mil, valor que teria ultrapassado a quantia necessária. A vítima então realizou uma nova transação bancária, transferindo a quantia para a conta indicado pelo criminoso, em nome de Santina Oliveira Aparecida Barbosa.



Após realizar o processo, a vítima desconfiou ter caído em um golpe e procurou novamente a agência onde havia realizado a transação. No local, o gerente comprovou que o envelope do suposto depósito feito pelo bandido estava vazio. Vítima procurou então a 1ª Delegacia de Polícia Civil de Jardim, onde o caso foi registrado como estelionatário.