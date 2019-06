Embriagado, homem é preso e ameaça guardas municipais

Divulgação/GMD Motocicleta que estava sendo conduzida pelo homem embriagado foi apreendida

A Guarda Municipal de Dourados teve trabalho para prender um homem de 49 anos na noite desta segunda-feira (3) após realizar o flagrante da condução de uma motocicleta depois ingerir bebidas alcoólicas. O detido chegou a ameaçar os guardas e danificou a viatura com chutes.



A abordagem ocorreu na Rua Antônio Azambuja na Vila Vieira por volta das 21 horas, quando uma equipe da Guarda Municipal avistou um homem conduzindo a motocicleta Honda Tornado em zigue-zague pela via. Aos guardas, o morador no Jardim Porto Belo confessou que que ingeriu bebida alcoólica e apresentava visíveis sinais de embriaguez como odor etílicos e desordem nas vestes.



O condutor realizou o teste de alcoolemia no bafômetro no qual foi constatado o crime embriaguez ao volante com o valor verificado de 0,67 mg/l, superior ao estabelecido pela legislação.



Ao ser conduzido para delegacia, o autor passou a ser agressivo com a guarnição, ameaçando-os de morte e dizia que todos “iriam arder no fogo do inferno”. O autor, muito alterado, também desferiu vários chutes no compartimento de presos da viatura vindo a danificar.



Diante da situação foi preso em flagrante por conduzir veículo embriagado, ameaças e por danificar o patrimônio público.