Embriagado, filho pula portão de residência e agride mãe

Homem de 32 anos foi preso em flagrante suspeito de agredir sua mãe, uma senhora de 53 anos, na noite de segunda-feira (24). Caso aconteceu por volta das 20h06, na residência da vítima, localizada na rua Boa Vista, no Centro da cidade de Rio Negro.



De acordo com registro policial, o suspeito teria pulado o muro do imóvel e, exaltado, atingido a vítima com um soco no braço esquerdo. Para se defender, a mãe do autor chegou a empurra-lo até cair de costas contra a parede. Depois de conversar com o filho, o rapaz apresentou estar mais calmo, mesmo assim, acabou agredindo novamente a mulher com um soco na boca.



Após isso, o suspeito fugiu do local pulando o muro novamente. Ele foi localizado, com forte odor etílico e sinais de confusão mental, por uma equipe policial que realizou buscas pela região do bairro.



Como o autor apresentava ferimentos pelo corpo, que segundo ele foram provocados por uma “rodada de cavalo”, o mesmo foi levado para receber atendimento médico no Hospital Municipal e encaminhado em seguida para a Delegacia de Polícia Civil da cidade, onde o caso foi registrado como violência doméstica.