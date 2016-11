Em uma semana, PM apreende 2,6 toneladas de maconha em MS

divulgação Apreensão foi divulgada pelo Governo de Mato Grosso do Sul

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul apreendeu 2,6 toneladas de maconha em uma semana, por meio por das unidades espalhadas pelo Estado. A informação é do Governo do Estado.



Do total de entorpecentes apreendidos, 1,9 mil quilos foram tirados de circulação em Campo Grande e região, durante operações realizadas dentro do programa “MS Mais Seguro”.



Já a Polícia Militar Rodoviária apreendeu 767 quilos de drogas. As outras apreensões foram realizadas no interior do Estado, pelas unidades subordinadas ao Comando de Policiamento de Área 1, 2 e 3, que receberam viaturas, armas e coletes do programa MS Mais Seguro, do Governo do Estado.



Conforme Subcomandante da Polícia Militar, coronel Francisco de Assis Ovelar, as operações têm contribuído de forma expressiva para a redução dos índices criminais e para a melhoria dos serviços de segurança prestados à população.