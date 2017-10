Em uma semana, mais de 13 toneladas de maconha são interceptadas em MS

Divulgação/PRF Carregamento de 6,5 toneladas de maconha era levado em tanque para transporte de óleo vegetal

Instituições policiais, tanto estadual quanto federal, apreenderam mais de 13 toneladas de maconha, na última semana, em Mato Grosso do Sul. O grande volume estaria atribuído não ao período de safra do cultivo do entorpecente no Paraguai - país responsável pela oferta ao mercado brasileiro, e sim, a intensificação nas ações dos setores da segurança pública.



Entre o dia 25 e esta segunda-feira (2), foram interceptados pelo menos 12,5 mil quilos de maconha, em rodovias que cortam o Estado. A maior apreensão, de 6,5 toneladas, ocorreu no quilômetro 454 da BR-163, em Campo Grande. A carga era levada em carreta de transporte de óleo vegetal.



Segundo estimativa da polícia, o entorpecente poderia render cerca de R$ 85,5 milhões a traficantes, considerando o valor de R$ 13 mil no quilo que vale em São Paulo - um dos maiores centro de distribuição do país. Outras grandes apreensões ocorreram em cidades como Jaraguari, Dourados, Deodápolis e Tacuru.



Um dos últimos flagrantes no transporte de droga foi nesta segunda-feira (2), na MS-162, em Sidrolândia. Policiais rodoviários estaduais atuavam em fiscalização quando deram ordem de parada ao motorista de um automóvel Cruze, mas o homem não obedeceu e fugiu.



Houve perseguição e cerca de dois quilômetros depois o traficante perdeu o controle da direção e caiu com o carro em um barranco. Ainda assim, o criminoso conseguiu fugir a pé, em meio a matagal. Policiais constataram que o veículo estava lotado com tabletes de maconha, que totalizaram 1,2 tonelada.

Na madrugada de hoje (3), em Água Clara, policiais rodoviários federais deram ordem de parada ao condutor Cobalt, com placas de Campo Grande, mas ele não obedeceu e foi cercado alguns quilômetros adiante. O traficante levava 800 quilos de maconha.



Números

De acordo com as polícias rodoviária estadual e federal a quantidade de maconha apreendida até agora já ultrapassava todo o volume do ano passado. Foram mais de 55 toneladas e 150 toneladas, respectivamente. Sem entrar no mérito da safra no país vizinho, o setor de comunicação da PRF atribui às apreensões trabalho de intensificação.



Já o subcomandante da PRE, coronel Élcio de Almeida, diz que o período de maior cultivo no Paraguai é em época de chuva, até o mês de junho. Porém, segundo ele, traficantes trabalham com estoque. “Armazenam grandes quantidades para depois fazerem a distribuição fracionada”, pontuou.



O comandante também relaciona o volume de droga apreendido até agora aos trabalhos em repressão ao tráfico de drogas. Apesar disso, é importante destacar que outras cargas acabam chegando aos seus destinos. Seja por meio de traficantes que utilizam caminhões, carros utilitários ou até mesmo de luxo ou por jovens aventureiros que ingressam no mercado ilícito como mulas para obter dinheiro.