Em tentativa de roubo frustrada, jovem é detido por quase 20 pessoas

Tamanho do texto

Marco Campos/Capital News Viatura da PM passava pela rua e foi acionada por um morador

Um jovem de 25 anos foi preso após assaltar, junto com um comparsa, uma mulher de 44 anos, que saía de um condomínio no Jardim Tijuca, em Campo Grande. O assalto ocorreu por volta das 19h30 de ontem, sábado (13). De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima conseguiu correr e pedir socorro, foi quando, quase 20 pessoas detiveram o um dos suspeitos.

A viatura Polícia Militar passava pela rua, quando foi acionada por um morador. Ele informou que um ladrão havia sido detido e que o matariam. Chegando ao local a PM encontrou quase 20 pessoas detendo os bandidos.

A vítima disse aos policiais que estava saindo de casa quando uma moto, com duas pessoas se aproximou dela anunciaram o assalto, a ameaçaram dizendo que estava com uma arma e exigiram que ela entregasse a bolsa.

A Mulher disse que um dos criminosos desceu da motocicleta para pegar a bolsa e o outro, mandou que o comparsa pegasse tudo que estava com ela, foi quando ela viu um cara e pediu ajuda.

Os bandidos tentaram fugir do local, mas foram perseguidos. Eles bateram a motocicleta em uma caminhonete que saía de uma garagem. Nesse momento as pessoas o jovem como suposto autor de outro roubo na região, há duas semanas e começaram o linchamento.

O comparsa conseguiu fugir do local antes de a PM chegar. Com o ladrão, foi encontrada uma faca de 26 centímetros, a moto que estava sendo usado por eles havia sido roubada no início de maio.

O caso foi registrado como roubo na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário- Piratininga.