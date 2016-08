Em nota, Exército disse que militares que transportaram droga serão expulsos

No início da noite deste domingo (28) o Comando Militar do Oeste, afirmou em nota oficial que os militares que foram presos em Campinas após troca de tiros com policiais por conta do transporte de três toneladas de maconha em um caminhão do Exército serão expulsos da corporação.

Divulgação/Correio Popular Militares foram presas e serão expulsos do exército conforme nota oficial do CMO

Conforme informações divulgadas pelo Exército essa atitude não condiz com os princípios e os valores, por isso será instaurado um inquérito para apurar as informações e as responsabilidades sobre o ocorrido neste domingo em Campinas.



O comunicado diz ainda que uma investigação minuciosa será realizada para que falhas como essa, que não condizem com a organização da corporação, não volte a acontecer.



O caso aconteceu na madrugada deste domingo (28) quando policiais da 5ª Delegacia da Divisão de Investigações sobre Entorpecentes (Dise), do Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), trocaram tiros com militares que levavam drogas de Campo Grande para Campinas.

André Natale/ EPTV Dois militares estavam no veículo detido na região de Campinas

O transporte foi realizado com um caminhão do 20º Regimento de Cavalaria Blindado da Capital e na ação três cabos foram presos, um deles havia sido baleado e foi levado para o hospital da cidade, logo após foi encaminhado para a Denarc.



Ao todo foram cinco pessoas presas, sendo dois civis que estariam em um veículo fiorino que seria encarregado de buscar a droga no estacionamento em que a polícia fez o flagrante.



A droga foi apreendida e encaminhada para a delegacia para que as devidas providências sejam tomadas.

Leia abaixo nota divulgada pelo exército na íntegra:

"NOTA À IMPRENSA



APREENSÃO DE PESSOAL E MILITARES EM ATIVIDADE ILÍCITA





O Comando Militar do Oeste informa que, por volta de 01:40 h, do dia 28 de agosto, um caminhão do Exército Brasileiro, pertencente ao 20º Regimento de Cavalaria Blindado (20º RCB), situado em Campo Grande – MS, foi detido na região de Campinas-SP, com os Cabos Higor Abdala Costa Attene e Maykon Coutinho Coelho.



Há indícios de que os militares estariam transportando drogas na viatura militar.



Será instaurado o devido Inquérito Policial Militar (IPM) para a apuração dos fatos.



O Exército Brasileiro, por intermédio do Comando Militar do Oeste dara a máxima prioridade

para a elucidação dos fatos, bem como para a rigorosa aplicação da lei dos regulamentos.





Atenciosamente,

SEÇÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO COMANDO MILITAR DO OESTE

EXÉRCITO BRASILEIRO

BRAÇO FORTE – MÃO AMIGA"