Em manobra arriscada, traficantes furam bloqueio policial na MS-276

Após tentar furar bloqueio policial na MS-276 no trevo de acesso ao Distrito de Culturama dois homens foram presos pelos policiais da Força Tática na noite desta quinta-feira (1º).

Divulgação Droga foi encontrada no interior do veículo após abordagem policial

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 20h um veículo GM Corsa se recusou a parar em uma barreira da Força Tática e na tentativa de furar o bloqueio a dupla jogou o carro contra os policiais que estavam na rodovia.



Na tentativa de fuga os policiais efetuaram disparos contra os pneus traseiros do veículo e com isso o condutor perdeu o controle do carro, bateu em uma rotatória e parou na via.



Os ocupantes foram detidos pelos agentes e no interior do carro foi encontrado 14 tabletes de maconha que pesaram 13,600 kg que seria levado para Londrina pelo valor de R$ 3 mil.

