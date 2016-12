Em briga de trânsito empresário é morto a tiros nesta madrugada na Capital; policial rodoviário federal é suspeito dos disparos

Reprodução ..

Na madrugada deste sábado (31), após saírem de uma balada na Capital, o empresário Adriano correia, estava com dois amigos em seu veículo, quando arranhou o carro de um suposto Policial Rodoviário Federal, o que acabou dando início a uma briga de trânsito.



O suposto Policial Rodoviário Federal parou o carro de frente ao carro do empresário, dando início a discussão, onde o Adriano teria dito que pagaria o conserto do arranhado causado ao carro do PRF. Segundo informações, em nenhum momento o PRF apresentou documentação confirmando que era Policial, e não haveria aceitado a proposta do empresário, alvejando então alguns tiros em direção ao carro.



Adriano foi atingido por dois tiros e conseguiu dar ré e sair com o carro, sendo perseguido pelo policial, onde o empresário ainda dirigiu ainda por uma quadra, até que perdeu a direção do volante atingindo um poste de iluminação. Onde o atirador ao parar o veículo, desceu e continuou disparando tiros, totalizando sete disparos.

De acordo com Alexander Estigarridia de Leite, amigo do empresário, que estava presente no local, “a discussão começou na esquina da boate localizada no bairro Amambai, por que o Adriano ao sair com o carro dele arranhou o carro do policial, mas ele havia dito que pagaria o conserto”.



A discussão terminou três quadras depois, onde ao atingir o poste de iluminação o empresário e os amigos foram novamente alvejados. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Pronto Atendimento (DEPAC) do centro da cidade.