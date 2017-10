Em abordagem para ver documentos, policiais apreendem grande carga de droga

Tamanho do texto

Grande carregamento de maconha foi apreendido por policiais rodoviários estaduais no fim da tarde desta quinta-feira (5), em Sidrolândia. A apreensão ocorreu durante fiscalização para verificação de porte obrigatório dos condutores.

Conforme informações do Boletim de Ocorrência, equipe policial deu ordem de parada ao motorista de um automóvel modelo HR-V, durante bloqueio que era feito na MS-162, no entanto ele não parou. Policiais iniciaram perseguição e cerca de três quilômetros depois o condutor decidiu parar em uma estrada vicinal, à margem da BR-060.

No carro havia também um passageiro e ambos correram para um matagal. Buscas foram feitas, mas somente o homem que dirigia o carro, um jovem de 18 anos, foi encontrado. A carga de maconha que totalizou 389 quilos era levada no porta-malas e nos espaços entre os bancos dianteiros e traseiros do veículo.

À polícia, o preso declarou que havia sido contratado por R$ 1 mil pelo homem que seguia com ele para levar a droga, adquirida em Dourados, até a cidade de Sidrolândia. O jovem foi levado para a delegacia de Polícia Civil e indiciado por tráfico de drogas.