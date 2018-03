Durante roubo, motorista de Uber é levado para cativeiro e obrigado a se embriagar e usar drogas

Motorista de Uber, de 24 anos, viveu momentos de pavor na noite desta quarta-feira (21). Ele teve o carro roubado por falso cliente, foi levado para cativeiro e obrigado a consumir bebida alcoólica e fazer uso de entorpecentes.

A vítima contou para policiais que foi acionada pelo aplicativo de transporte no fim da tarde para pegar um casal que estava com uma criança de colo, na Rua Barão do Rio Branco , esquina com a rua 14 de Julho. O destino dos passageiros era o Jardim Columbia. Na região, a mulher desceu com a criança em um salão de beleza e o homem continuou até o endereço onde seria a casa que ficaria.

Ao estacionar o carro, modelo Uno, o passageiro desembarcou e neste momento o motorista foi surpreendido pelas costas por alguns homens e, com uma arma na cabeça, foi encapuzado e levado de refém no banco de trás do carro.

O rapaz teve ainda as mãos amarradas com cabo de carregador de celular. Os criminosos seguiram para um local desconhecido, no meio de um matagal, usado como cativeiro. Lá, a vítima foi vigiada por algumas horas e neste período foi obrigada a ingerir bebidas e usar entorpecentes, sem retirar o capuz.

Em determinado momento, o rapaz fingiu um desmaio e foi quando os criminosos fugiram do local. Mesmo “completamente zonzo”, ele pediu socorro em uma casa e policiais foram chamados. Buscas foram feitas, mas nenhum suspeito foi encontrado. O caso está sob investigação.