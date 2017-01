Dupla rouba taxi e abandona veículo em bairro de Campo Grande

Taxista de 56 anos registrou boletim de ocorrência na madrugada desta quarta-feira (11) após ter seu veículo de trabalho roubado por um casal. Segundo informações policiais, a dupla havia solicitado corrida até o bairro Jardim das Cerejeiras, na capital.



Em determinado momento da viagem, um dos suspeitos teria colocado arma na nuca da vítima e anunciado o assalto, solicitando que o motorista parasse o carro e saísse correndo. A corrida teve início no ponto em frente ao Pronto Socorro da Santa Casa.



Segundo relatou o taxista, o suspeito seria alto, moreno, magro e vestia camiseta azul, calça jeans e chapéu. Já a mulher seria baixa, morena clara, com cabelos cumpridos e lisos, com tatuagem no braço esquerdo. A suspeita vestia calça preta e blusa amarela.



Veículo roubado só foi recuperado por volta das 5h, quando a Central da empresa do taxista localizou o automóvel abandonado no bairro Nova Lima, região norte de Campo Grande. Os bandidos levaram o taxímetro, máquina de cartões e outros objetos relacionados. Caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do centro.