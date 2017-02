Dupla rouba HB20 e usa veículo para realizar outros assaltos

Deurico/Capital News Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro

Alexssandro Lopes, de 30 anos, e Roney Soares de Souza, de 29 anos, foram presos após roubo de carro. O caso aconteceu na madrugada deste domingo (12), em Campo Grande. A dupla roubou um carro na rua Rio Grande do Sul com a 15 de Novembro.



Os dois usara o veículo para assaltarem mais pessoas. A motorista, de 36 anos, estava estacionando o carro, HB20, quando foi abordada pelo homem armado. Ela e a amiga foram obrigadas a entregarem os presentes e saírem do veículo.



Em seguida as vítimas procuraram a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro. O assaltante entrou no carro e saiu. De acordo com o boletim de ocorrência, no momento do registro o carro foi encontrado no trevo Imbirussu.



Mais três rapazes foram vítimas do assaltante. A dupla parou com o HB20, e gritou que era a polícia. Por volta das 4h20 os policiais encontraram o carro roubado com os dois suspeitos. Roney foi reconhecido como o ladrão que roubou o carro. Os dois responderão por roubo majorado pelo emprego de arma e pelo concurso de pessoas.