Dupla é presa suspeita de atirar em agente penitenciário

Dourados News Polícia encontra dois suspeitos

Uma dupla foi presa suspeita de ter atirado em Enderson Bogas Severi, de 34 anos, em Naviraí. Os dois homens foram encontrados na quarta-feira (31), às 16h, em Naviraí.



De acordo com informações do Dourados News, uma força tarefa formada pela Polícia Federal, Civil, Militar e até Ambiental estariam nas buscas pelos outros dois suspeitos que aparecem nas imagens.



As motos que usaram para o crime foram encontradas. As buscas continuam com a ideia de encontrar os outros dois suspeitos. Enderson aindaestá internado no Hospital Evangélico, em Dourados. O quadro de saúde é considerado grave.