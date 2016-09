Dupla é presa com droga escondida no ânus

Dourados News/Osvaldo Duarte Droga estava no ânus

Uma dupla foi presa por carregar droga derivada da maconha no ânus. O caso aconteceu na segunda-feira (26), 21h30, terminal rodoviário, em Dourados.



Pedro Machado dos Santos, de 31 anos, e Gabriel Oliveira Vargas dos Santos, de 19 anos, são moradores do Tijuca, Rio de Janeiro. Eles estavam com 24 gramas da droga Wax, derivada da maconha, com poder alucinógeno 50 vezes maior que a marijuana.



Os agentes desconfiaram da dupla, pois usavam roupas sujas. De acordo com Dourados News, Pedro Machado informou ter comprado a droga em Ponta Porã e ter trazido até Dourados introduzida no anus, mas negou se tratar do Wax e sim de um novo tipo de haxixe, com a adição de gás butano, o que torna a droga mais poderosa.



Os dois foram encaminhados para a delegacia do 1º Distrito Policial de Dourados, onde foi autuada em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Exame preliminar confirma realmente ser o novo entorpecente.