Dupla é flagrada com caminhonete roubada e confessa assassinato

A polícia de Bataguassu prendeu um homem e uma mulher na noite desta segunda-feira (28). Siele Aparecida de Araújo, 26 anos, e Johnatan Willian Sivieiro, 20 anos, foram detidos durante uma abordagem policial no Município.



A polícia localizou o veículo na Avenida Brasil e observou um boletim de ocorrência por roubo. A dupla ainda tentou fugir do local, mas os policiais pediram reforço e conseguiram detê-los.



Siele admitiu que eles estavam com o veículo e Johnatan confessou que ele e outro homem, chamado Willian Wagner de Souza da Silva, mataram o dono para roubar a caminhonete em Paranavaí/PR.



Ele e o comparsa se encontraram com o dono do veículo e um amigo para negociar a compra. A vítima mostrava o veículo, quando Willian deu dois tiros na nuca dele. O amigo da vítima lutou contra o autor dos disparos e pulou do veículo ainda em movimento. A vítima foi identificada como Elio Gustavo Lima Marqueze. No boletim não diz se o corpo foi localizado.