Dupla é agredida e vendedor de picolés fica em estado grave

Alisson Silva/Edição de Notícias Dupla foi agredida enquanto dormia

Dois homens ficaram feridos após serem agredidos por grupo de pessoas na madrugada desta sexta-feira (10), em Coxim, norte de Mato Grosso do Sul. Uma das vítimas, um vendedor de picolés, precisou ser encaminhado para Campo Grande devido a gravidade dos ferimentos.



Segundo o site Edição de Notícias, grupo de cinco suspeitos teriam entrado na residência pela porta dos fundos, que ficava apenas encostada, enquanto os amigos dormiam. Autores estavam armados com pedações de madeira e tijolos e feriram a dupla com socos, chutes, pauladas e tijoladas.



Vizinha do imóvel onde a agressão aconteceu informou ter escutado barulhos e gritos durante à noite e, ao sair para averiguar, avisto cinco homens deixando a residência correndo com objetos em mãos. Foi a mulher quem acionou o Corpo de Bombeiros, que socorreu as vítimas e encaminhou ambos feridos para o Hospital Regional de Coxim.



Identificado como Aparecido Jose Rodrigues, de 46 anos, a vítima foi levado para receber atendimento com um corte na cabeça, uma possível fratura na perna esquerda e um corte na perna direita. Já seu amigo, Jhonathan Felipe Emerenciana, de 24 anos, estava com suspeitas de fraturas e hematomas no rosto.