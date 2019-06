Dupla de Goiânia é presa com drogas dentro de ônibus vindo da fronteira

Divulgação/PM Flagrante terminou com a apreensão de 13 kg de drogas dentro do mesmo ônibus

A Polícia Militar de Dourados prendeu nesta quinta-feira (6) dois homens, moradores de Goiânia (GO) transportando tabletes de maconha dentro de um ônibus que saiu de Ponta Porã e iria para a capital Campo Grande. Ao todo foram apreendidos 35 tabletes da droga.



Policiais militares do Canil do 3º BPM faziam fiscalização de rotina a ônibus que entram na cidade oriundos da fronteira com o Paraguai, quando na avenida Hayel Bon Faker, próximo ao trevo da Bandeira, encontraram duas bolsas contendo maconha com auxílio dos cães farejadores.



Uma das bolsas pertencia a um homem de 30 anos e estava carregada com 8 tabletes de maconha que pesaram 4 kg. O acusado confessou que foi contratado para pegar a droga em Ponta Porã e leva-la até Goiânia para receber R$ 3 mil.



Já a outra bolsa era de um segundo homem, também de 30 anos, e nela foram encontrados 27 tabletes de haxixe (subproduto da maconha) que pesaram 9kg. Aos policiais, o acusado disse que receberia R$ 5 mil para levar a droga de Ponta Porã até a cidade de Goiânia.



Os casos foram registrados como tráfico de drogas na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac).