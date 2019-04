Dupla de bandidos rouba em plena luz do dia no centro da cidade

Assaltantes agem em plana luz do dia, levando documentos e uma bicicleta no centro de Três Lagoas nesta segunda (29).



Segundo consta no boletim de ocorrência, o homem foi surpreendido por dois rapazes que, em uma ação rápida, o derrubaram e fugiram com a bicicleta. Também foram levados documentos pessoais, título de eleito.



A vítima relatou que foi uma dupla e que um dos bandidos era alto, cabelo curto e moreno e vestia calça preta. O outro era baixo, cabelo também curto e moreno e vestia camiseta azul e short preto. O caso foi registrado nesta segunda-feira (29) na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas.