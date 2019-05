Dupla compra “quentinhas” e tenta fugir sem pagar a conta

Um homem de 41 anos foi detido, e encaminhado a delegacia de Polícia Civil na manhã deste domingo (19) após consumir bebidas e alimentos em uma churrascaria e não pagar a conta, em Três Lagoas.

Divulgação Um dos homens continua foragido da policia após comer e beber e não pagar a conta



Dupla consome em restaurante e na hora de pagar a conta, confessa não ter dinheiro. Este ocorrido foi na manhã do ultimo domingo em Três Lagoas em um estabelecimento próximo a antiga estação ferroviária da cidade, quando a policia foi chamada no local.



De acordo com o registro policial, a dona do estabelecimento comercial relatou à polícia que o homem entrou no local acompanhado de outra pessoa, e que os dois consumiram bebidas, e compraram três marmitas. Na hora da conta alegaram não ter o dinheiro, foi quando um dos acusados fugiu pelos fundos sentido a um matagal localizado atrás da churrascaria.



Os policiais realizaram buscas, porém, não encontraram o homem. Ao indagar o outro homem que ficou no estabelecimento, ele contou que mora em Campo Grande, e que estava só de passagem por Três Lagoas.



Durante checagem no sistema policial foi constatado que ele possui ficha criminal extensa por, estelionato, ameaça, além de um mandado de prisão cumprido e devolvido, onde já havia sido expedido um alvará de soltura.



O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) como outras fraudes.