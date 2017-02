Dupla assalta lanchonete, atira e rende clientes durante roubo

Bandidos invadiram uma lanchonete do bairro Vila Rica, em Campo Grande, e fizeram clientes como reféns por cerca de 10 minutos. Um dos assaltantes chegou a atirar contra o chão durante a ação na madrugada desta segunda-feira (20).



Segundo boletim de ocorrência, grupo de pessoas estava na lanchonete Nosso Boteco Pub, na rua São Borja, quando a dupla chegou ao local anunciando o assalto. Os bandidos mandaram todos os clientes se deitarem ao chão enquanto os pertences das vítimas eram roubados.



Todos ficaram sob a mira de um revólver por pelo menos 10 minutos. Após isso, os criminosos fugiram no carro de um dos clientes do estabelecimento. Antes de deixar o local, um dos autores teria recolhido a cápsula deflagrada.



Câmeras de monitoramento devem ser usadas pela Polícia Civil para tentar identificar os bandidos. Caso foi registrado como roubo majorado pelo emprego de arma de fogo na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do centro de Campo Grande.