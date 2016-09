Duas penitenciárias do Estado têm droga apreendida durante vistoria

Após vistoria de rotina realizada por agentes penitenciários nas celas do Estabelecimento Penal de Amambai (EPAm), foram encontrados e apreendidos dois celulares, carregadores e 300 gramas de maconha.





Divulgação/Agepen Ao todo foram apreendidas 1 kg de maconha nos dois presídios

Segundo o diretor do EPAm, Alexandre Ferreira de Souza, a realização constante de revistas na unidade é de suma importância para a manutenção da disciplina. “Acreditamos que, com esses procedimentos rotineiros, é possível manter o controle de materiais ilícitos”, destaca. “E, graças ao empenho da equipe e ao trabalho de qualidade, iremos continuar evitando o uso pelos detentos de itens proibidos“, completa.



Outra penitenciária que também passou pelo pente-fino foi na cidade de Dois Irmãos do Buriti (PDIB) onde os agentes apreenderam 740 gramas de maconha que estava escondida no pátio da unidade.



O diretor-presidente da Agência Estadual de Administração do sistema Penitenciário (Agepen), Ailton Stropa Garcia, ressalta que o grande número de apreensões que vêm ocorrendo demonstra a preocupação por parte dos servidores penitenciários em garantir que esses equipamentos e substâncias proibidas não sejam utilizados pelos detentos. “Comprova o compromisso assumido por esses profissionais em buscar, continuamente, a segurança e a paz social”, destaca.