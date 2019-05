Duas mulheres são presas ao tentar entrar na PED com drogas

A Polícia Militar prendeu duas mulheres neste sábado (19) durante visitas na Penitenciária Estadual de Dourados. Ambas estava tentando entrar com drogas no estabelecimento penal, mas a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) descartou a relação dos casos, mesmo sendo no mesmo horário e com destino para o mesmo raio e cela.

Arquivo/Dourados News Drogas seriam para os maridos das mulheres que foram presas em flagrante



Os crimes aconteceram por volta das 10h30. Em um deles, uma mulher de 25 anos foi descoberta após passar pela revista pessoal sem ser flagrada. Na sequência, ela teria ido ao banheiro e deixado um pacote de 300g de cocaína em local já dentro da PED. A princípio negou ser a proprietária, mas depois confessou que a droga seria para o marido que iria comercializar a mesma dentro da cadeia para “fazer dinheiro” já que estavam com dificuldades financeiras.



No outro caso, uma mulher de 50 anos foi flagrada com 200g de maconha. A droga também seria para o marido a pedido dele. Ambas foram encaminhadas à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) para registro das ocorrências e procedimentos legais.