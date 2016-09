Duas araras são encontradas mortas na BR-163 nesta quinta

Divulgação/PMA Os animais estavam caídos na margem da BR-163

Na manhã desta quinta-feira (15) duas araras da espécie ararauna, as conhecidas araras Canindé, foram encontradas mortas às margens da BR-163, entre as cidades de Bandeirantes e Jaraguari.



Segundo informações da Polícia Militar Ambiental, as aves foram encontradas por um condutor que seguia para Campo Grande com sinais de atropelamento. O motorista então pegou as aves e levou até os policiais ambientais da Capital.