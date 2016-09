Dono de rádio é executado a tiros na fronteira do Paraguai

Tamanho do texto

Divulgação/Porã News A vítima foi executada a tiros e morreu no local

Na noite desta terça-feira (27) o proprietário de uma rádio na cidade de Bella Vista Norte foi assassinado a tiros por pistoleiros que chegaram em uma motocicleta enquanto ele trafegava próximo a prefeitura da cidade que faz fronteira com Bela Vista, acompanhado da esposa.



De acordo com o site Porã News, a vítima foi atingida por vários tiros disparados de uma pistola 9mm e morreu na hora, já a esposa foi atingida no braço e encaminhada para o hospital local onde permanece internada sem risco de morte.



Os suspeitos que chegaram em uma moto fugiram após o crime sem serem identificados.



O caso será investigado pela policia local.