DOF recebe denúncia e flagra comboio com quase 700 kg de droga

Divulgação/DOF Veículo com a droga apreendida pelo DOF nesta quarta-feira em Dourados

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) receberam denúncia na tarde desta quarta-feira (5) e flagraram quatro veículos realizando tráfico de drogas da fronteira com o Paraguai para Dourados. Três pessoas foram presas e um adolescente, condutor do carro com a droga, foi apreendido.



De acordo com o DOF, após a denúncia, a equipe abordou o proprietário de uma residência onde os quatro veículos denunciados estavam. O homem, de 38 anos de idade, disse que tinha chego a pouco da cidade de Coronel Sapucaia (MS) e que os condutores dos veículos Toyota Premio, Lifan 620 e a S10 Rodeio foram os responsáveis por repassar informações sobre o policiamento, durante o deslocamento até Dourados.



Dentro de um Fiat Uno, de cor preta e placas do Paraguai, conduzido pelo adolescente de 16 anos, estavam 18 fardos de uma substância entorpecente, aparentemente maconha, com peso total de 623 kg.



A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), para os procedimentos da Polícia Judiciária. Além do proprietário da residência, foram presos dois outros homens, de 21 e 27 anos.