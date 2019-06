DOF chega a 48 toneladas de maconha apreendidas no ano

Divulgação/DOF Caminhão levava 2,8 toneladas de maconha escondidas em um fundo falso

O Departamento de Operações de Fronteira (DOF) ultrapassou, nesta terça-feira (4), 48 toneladas de maconha apreendidas no ano. Esse número é 312% maior que o mesmo o período de 2018 quando apenas 15,4 toneladas haviam sido apreendidas.



O último flagrante aconteceu na região de Paranhos. A droga estava em um caminhão Mercedes-Benz L1620 Baú, de cor branca e placas de Araçatuba (SP), carregado com farelo de trigo e grande quantidade de volumes prensados de uma substância entorpecente, aparentemente maconha, com peso total de 2,843 toneladas.



A apreensão aconteceu em uma estrada vicinal quando os policias abordaram o caminhão e um veículo VW Gol de cor prata e placas, também, de Araçatuba (SP), que estavam parados às margens da estrada.



O condutor do caminhão contou aos policiais que veio com o veículo de Araçatuba e que o carregou, em Nova Andradina (MS), com farelo de trigo e que seguia para o Estado de Minas Gerais. Porém, o caminhão apresentou problemas mecânicos.



Já o condutor do VW Gol deu uma versão diferente. Disse que veio de Araçatuba e que foi contratado, pelo condutor do caminhão, para “bater estrada” até Minas Gerais.



Após a descoberta da droga pelos policiais, o condutor do caminhão (29) mudou a versão e disse que comprou o entorpecente, de um desconhecido, e que revenderia em Minas Gerais.



Os dois veículos possuíam rádios de comunicação instalados. O caminhão foi rebocado por um trator até a cidade de Paranhos.



A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia de Polícia Civil de Paranhos (MS), onde os dois homens foram autuados, em flagrante, pelo crime de Tráfico de Drogas e permaneceram à disposição da Justiça.