DOF apreende veículo carregado com pneus e cigarros do Paraguai

Divulgação/DOF Mercadoria foi adquirida no Paraguai e seria levada para São Paulo

Duas pessoas, de 32 e 43 anos, foram presas na tarde desta terça-feira (7) na região de Laguna Carapã pelo Departamento de Operações de Fronteira (DOF) com contrabandos de pneus e cigarros do Paraguai.



Após a abordagem a um veículo VW Parati de cor bege, os policiais encontraram no interior do mesmo: 50 pacotes de cigarros e 30 pneus adquiridos no Paraguai, sem a documentação de regularidade fiscal.



Condutor e passageiro disseram a mercadoria contrabandeada seria comercializada na cidade de Presidente Epitácio (SP). A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron). O veículo e a mercadoria apreendidos serão encaminhados, posteriormente, à Receita Federal de Ponta Porã.