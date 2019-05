DOF apreende quase duas ton de maconha

Divulgação/DOF Motorista entregou ‘batedores’ para a polícia

Em Dourados Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam na tarde de ontem (22), um caminhão Ford Cargo 712 de cor azul e placas de São Paulo carregado com grande quantidade de volumes prensados de uma substância entorpecentes aparentemente maconha, com peso total de 1.650 quilos.



Durante um bloqueio policial para fiscalização na região de Itahum, os policiais perceberam atitude suspeita dos bandidos que frearam bruscamente quando foram abordados, eles tinham um rádio comunicador que informava quando a polícia estava na região.



O homem, de 35 anos de idade, contou que dois ocupantes de um Fiat Uno de cor branca eram os “batedores”. Disse ainda que foi contratado para pegar o caminhão com o entorpecente no Assentamento Itamaraty, onde reside, para levá-lo até o município de Chapadão do Céu, interior do Estado de Goiás.



Uma segunda equipe do DOF foi acionada e abordou o Fiat Uno Way de cor branca e placas de Uberaba (MG), com dois ocupantes residentes em Ponta Porã, que foram reconhecidos pelo motorista do caminhão. Os dois disseram que foram contratados para “bater a estrada” até a cidade de Itaporã (MS).



A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), onde os três homens foram ouvidos e autuados, em flagrante, pelo crime de Tráfico de Drogas.