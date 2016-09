Dívida gera discussão e homem tem carro alvejado com tiros de arma de fogo

Em discussão sobre uma cobrança de dívida um homem de 27 anos teve o carro alvejado com vários disparos de arma de fogo de calibre 38 em frente a residência da vítima, localizada na rua Maria da Glória, na Vila Industrial em Dourados.



De acordo com informações do boletim de ocorrência, o suspeito chegou ao local no final da manhã desta quarta-feira (7) e após uma discussão por conta de uma dívida o suspeito foi até o carro e retornando realizando diversos disparos conta o veículo do homem.



O caso foi encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Dourados como homicídio simples na forma tentada.