Disparo de arma de fogo deixa jovem em estado grave

Jovem de 19 anos foi ferido a tiros e precisou ser socorrido em estado grave no fim da tarde de terça-feira (7), no Centro de Miranda, cidade na região oeste de Mato Grosso do Sul. Vítima foi atingida nas costas e, devido aos ferimentos, deve ser transferida para Campo Grande.



Segundo boletim de ocorrência, o caso aconteceu por volta das 18h45, na Rua João Pedro Pedrossian, esquina com a Rua 11°. Policiais militares foram acionados pela equipe do hospital para onde o jovem foi levado inconsciente.



Médico responsável pelo paciente informou que o projétil atingiu suas costas e saiu pelo tórax, sendo necessários aparelhos para ajudar a vítima a respirar. O tio do jovem ferido revelou que estava em um comércio próximo ao local do crime, quando escutou um barulho parecido com estouro de pneu e, ao sair para verificar, avistou uma pessoa passando de bicicleta e “resmungando”.



Logo em seguida recebeu uma ligação informando dos ferimentos do sobrinho que estava caído ao chão em via pública. Devido aos ferimentos, a vítima não conseguiu se comunicar com o tio, nem mesmo para informar quem seria o suspeito pelo disparo.



A testemunha informou ainda que, ao sair do estabelecimento, teria avistado uma caminhonete prata sendo conduzida por um comerciante, dono de uma conveniência, com quem o sobrinho teria saído um pouco antes, por volta das 16h. O mesmo não soube informar se o empresário seria suspeito pela tentativa de homicídio.



Caso foi registrado como homicídio simples na forma tentada na Delegacia de Polícia Civil de Miranda e está sendo investigado.