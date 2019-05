Discussão termina em assassinato dentro de fazenda em Caarapó

Osvaldo Duarte/Dourados News Homem foi assassinado na noite desta segunda-feira (6) em Caarapó

Uma discussão dentro de uma propriedade rural em Caarapó terminou com a morte de Clodoel Benites, de 24 anos, na noite desta segunda-feira (6). O autor do crime seria o ex-cunhado dele que teria se desentendido e golpeado o rival com facadas.



Segundo informações preliminares, o local do crime seria uma área indígena e ambos estavam juntamente com um grupo de pessoas ingerindo bebidas alcoólicas quando em determinado momento os dois teriam discutido por motivos ainda a serem esclarecidos.



O possível autor do homicídio teria deixado o local e retornado em posse de uma faca que passou a golpear ex-cunhado. Um dos golpes atingiu o pescoço que causou a morte da vítima no local.



A polícia foi acionada, mas o acusado teria fugido pela mata e não foi encontrado. O caso segue em investigação.