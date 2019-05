Dinamite apreendida seria usada para liberar presos do PCC

Divulgação/Porã News Explosivos seriam usados na para liberar presos do PCC

A Polícia Nacional do Paraguai apreendeu 76 quilos de explosivos que seriam usados para libertar presos do Primeiro Comando da Capital (PCC) na região da fronteira e também para assaltar vários bancos pelo Brasil. O acusado receberia R$ 40 mil para levar as dinamites até uma região próxima a fronteira. Ao todo foram apreendidos 54 unidades do explosivo em gel.

A dinamite estava em poder de Emiliano Ortega Averalos, 27 anos, preso ao descer de um ônibus na região Colônia Naranjat. A Polícia Nacional já investigava o caso e sabia da movimentação da carga de San Pedro a Pedro Juan Caballero.

Emiliano desceu do ônibus, ao perceber que havia forte policiamento na área. EM depoimento ele relatou que entrou em contato com os contratantes para fazer o resgate dos explosivos, mas ele foi preso antes.