Dez pessoas foram autuadas durante Operação Tiradentes

Divulgação/Assessoria Peixe apreendido em operação

A Polícia Militar Ambiental autuou dez pessoas durante o feriado. A Operação Tiradentes começou na quarta-feira (20) e seguiu até a segunda-feira (24), com 280 profissionais. Três equipes da sede realizaram trabalhos itinerantes em áreas mais críticas, fiscalizando todos os tipos de crimes e infrações ambientais e duas equipes reforçaram subunidades do interior.



Foram desenvolvidas barreiras e combate ao desmatamento e carvoarias irregulares, extração e transporte de madeira e carvão ilegais, combate à caça, tráfico de animais e outros crimes contra a fauna, além do transporte de produtos perigosos e outros crimes ambientais. Ainda foram desenvolvidos trabalhos especiais preventivos por meio de visitas às propriedades rurais.



Conforme a assessoria, esta operação foi uma das mais tranquilas. Foram 13 autuados por crimes e infrações administrativas ambientais, correspondendo a apenas 19% relativamente à operação de 2016.



Foram 10 autuados, sendo três por pesca predatória e sete por pescar sem licença. Na operação passada foram 56 autuados, sendo 22 presos por pesca predatória, 32 por pescar sem licença e dois por transporte irregular de pescado, sendo que estes dois últimos tipos de ocorrências, por serem somente infrações administrativas, não dão prisão.



A quantidade de redes de pesca apreendida foi apenas 20% da operação passada, que havia sido recorde relativamente a todas as operações em feriados prolongados, quando foram 65 redes apreendidas, medindo aproximadamente 7,5 km.



Nesta operação, foram apreendidas 13 redes, medindo 1,5 km e 10 kg de pescado foram retirados desses petrechos e soltos nos rios. Com relação ao pescado apreendido foram apenas 20% do que se apreendeu na última Operação Tiradentes (2016), sendo 73 kg, contra 357 kg em 2016. Com relação à pesca predatória, foram 10 autuados com 73 kg de pescado apreendidos.