Determinação judicial condena Bumlai a nove anos de prisão pela Lava Jato

Alan Marques/FolhaOnline/Reprodução Bumlai é condenado a nove anos de prisão

O pecuarista sul-mato-grossense e principal controlador da Usina São Fernando, em Dourados, José Carlos Bumlai foi condenado a 9 anos e 10 meses de prisão pelo juiz federal Sérgio Moro, responsável pelos processos da Lava Jato na primeira instância.



Segundo as informações do site do G1, a sentença foi publicada na manhã desta quinta-feira (15) que também condenou o empresário Fernando Antonio Falcão Soares, o Fernando Baiano, o ex-tesoureiro do Partido dos Trabalhadores (PT) João Vaccari Neto, e outros quatro réus do processo.



Bumlai havia retornado para a prisão no dia 6 de setembro, e agora está detido no Complexo Médico-Penal em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, e foi alvo da 21ª fase da Operação Lava Jato, deflagrada em novembro de 2015.



O pecuarista é suspeito de realizado um empréstimo fraudulento no Banco Schahin de R$ 12 milhões em 2004.