Detentos são pegos após tentativa de fuga de penitenciária na Capital

Durante a madrugada desta quinta-feira (1º) quatro detentos fugiram do Presídio de Trânsito (Petran) de Campo Grande após serrarem o ferrolho da cela e escalarem o alambrado do pavilhão.



De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 2h dois agentes penitenciários perceberam movimentos estranhos no pavilhão do presidio por meio do sistema de monitoramento. Depois de perceberem a situação o alarme foi acionado.



Ao chegarem quatro detentos haviam pulado o pavilhão, porém não conseguira fugir já que toda a equipe foi acionada para atender a ocorrência.



O caso foi encaminhado para a 3ª Delegacia de Polícia de Campo Grande como fuga submetida à medida de segurança na forma tentada.