Detentos ameaçam policiais durante revista em celas de um presídio

Quatro detentos precisaram ser contidos durante uma ação de busca nas celas do Presídio Estadual de Dourados nesta quinta-feira (8) realizada pelo 19º Batalhão de Choque por solicitação da Agência Penitenciária do Estado de Mato Grosso do Sul (AGEPEN).



De acordo com informações do boletim de ocorrência, durante a ação dos agentes alguns detentos passaram a ofendê-los com palavras de baixo escalão e em decorrência disso precisaram ser contidos, no entanto alguns se recusaram a serem algemados o que chegou uma pequena confusão no local.



Além das ofensas objetos foram jogados contra os policiais que precisaram fazer uso de munição de emprego não letal do tipo elastômero, sendo todos os disparos efetuados na altura dos membros inferiores. Também foi constatado que os mesmos estariam sob efeito de álcool.



Diante da situação os presos foram contidos e encaminhados para a II Delegacia de Polícia de Dourados.