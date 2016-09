Detento que cumpre pena por estupro é autuado por tráfico de drogas

Um homem de 66 anos foi preso na tarde desta quarta-feira (14) após ser flagrado em abordagem dos agentes penitenciários, no presídio semiaberto de Dourados, com duas porções de maconha escondidas no bolso e na cueca do detento.



Segundo informações do site Dourados News, o homem, que cumpre pena por estupro e tentativa de homicídio, foi encaminhado para a delegacia para responder pelo transporte dos entorpecentes.



O interno foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.