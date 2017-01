Detento é encontrado morto no presídio de Segurança Máxima

Marcelo Victor/arquivo Capital News Penitenciária de Segurança Máxima Jair Ferreira de Carvalho, em Campo Grande

Um detento, de 26 anos, foi encontrado enforcado no presídio de Segurança Máxima. O caso aconteceu na quinta-feira (5), no saguão superior do pavilhão 2 de Campo Grande. A Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) apura as circunstâncias da morte do interno.



O homem estava com uma corda artesanal pendurada na janela de um banheiro. O caso continuará sendo investigado pela Polícia Civil. O detento cumpria pena por tráfico de entorpecentes e tráfico internacional de arma de fogo, também tinha passagem por furto qualificado.